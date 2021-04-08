Кардиолог Юрий Конев рассказал, как инфаркт влияет на работу почек

Инфаркт оказывает пагубное воздействие на работу почек, сообщил в интервью "Звезде" врач-кардиолог Юрий Конев.

Он опроверг информацию о том, что сердечный приступ обеспечивает кратковременную защиту почек от последующего острого повреждения.

"В результате инфаркта очень часто развивается падение давления, шок гемодинамический. А в первую очередь страдают почки от отсутствия гемодинамики. Поэтому такой закономерности нет", — пояснил специалист.

Инфаркт миокарда представляет собой некроз сердечной мышцы из-за остро возникшей недостаточности кровотока, при которой происходит нарушение доставки кислорода к сердцу. Из-за этого страдают все внутренние органы и ткани.