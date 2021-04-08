У экспертов возникли сомнения в эффективности "ЭпиВакКороны"

Вакцину "ЭпиВакКорона" ряд экспертов считает неэффективной. Об этом сообщает Общественная служба новостей (ОСН). После вакцинации этим препаратом 20 человек заразились коронавирусом, признались в научном центре "Вектор". Причина заражения в отсутствии иммунного ответа организма.

В конце прошлого месяца участники исследований написали открытое письмо в Министерство здравоохранения с просьбой о проверке эффективности препарата.

Как сообщил профессор РАН, руководитель отдела экспериментального моделирования инфекционных заболеваний Александр Шестопалов, в случае доказательства неэффективности вакцины все разработки придется начинать сначала.

"Опять выбрать нужный эпитоп, вставить его в вектор, наработать белковую конструкцию и так далее. То есть как таковой "ЭпиВакКороны" нет. Учитывая, что уже, так сказать "шишки набили", если не будет истерики, то процесс создания работающей вакцины займёт примерно полгода", — пояснил учёный.

Ранее ряд экспертов давали хорошие прогнозы новой вакцине. Её считали безопасным вариантом.