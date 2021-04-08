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В Роспотребнадзоре просят "не расслабляться" с масочным режимом

Здоровье

Условие отмены масочного режима в офисах назвал завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский. Он говорит, что маски разумно снимать только тогда, когда все сотрудники будут привиты вакциной или переболеют.

"Важно помнить, что эпидемия вовсе не закончилась, сейчас гораздо больше случаев, чем было у нас в какой-то промежуточный летний период прошлого года. Вспышка может произойти в любом месте и в любое время", — цитирует слова академика телеканал RT. Покровский напомнил, что надо часто мыть руки и использовать дезинфекцию.

Два дня назад ведомством было заявлено, что в среднем до 40% жителей России в разных регионах имеют антитела к коронавирусу.

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Маски и перчатки не отменят пока не вакцинируют всех людей
Автор: Михаил Закурдаев, Редактор: Ольга Алексеева
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