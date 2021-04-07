Британский врач назвала два простых принципа долголетия

Лёгкость, с которой достижимо долголетие, может стать настоящим откровением. Достаточно внедрить в свою жизнь всего два ключевых диетических принципа.

Небольшие изменения, которые со временем становятся привычками, способны оказать куда большее влияние и принести пользу здоровью, чем внезапное решение стать триатлонистом. Именно такой принцип исповедует основательница Human Health by The Clinic доктор Майони Гунератне. Она поделилась с изданием Express двумя простыми секретами увеличения продолжительности жизни.

Уменьшить потребление сахара

"Сокращение потребления сахара уменьшит воспалительный эффект, который рафинированный сахар оказывает на все наши клетки. Вслед за этим начнёт снижаться риск хронических заболеваний", — пояснила доктор.

Она привела в пример обзор, опубликованный в British Medical Journal:

"Большинство органов здравоохранения согласны с тем, что чрезмерное потребление добавленного сахара, и особенно подслащенных напитков, способствовало эпидемии ожирения", — сообщается в нём.

Готовить с нуля

"Было показано, что употребление ультра-обработанных продуктов приводит к увеличению веса со всеми связанными с этим медицинскими проблемами. Также есть огромные выгоды для здоровья, связанные с употреблением домашних ферментированных продуктов, таких как чайный гриб и кимчи", — рассказала доктор.

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