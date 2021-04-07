Британский врач назвала два простых принципа долголетия

Лёгкость, с которой достижимо долголетие, может стать настоящим откровением. Достаточно внедрить в свою жизнь всего два ключевых диетических принципа.
Небольшие изменения, которые со временем становятся привычками, способны оказать куда большее влияние и принести пользу здоровью, чем внезапное решение стать триатлонистом. Именно такой принцип исповедует основательница Human Health by The Clinic доктор Майони Гунератне. Она поделилась с изданием Express двумя простыми секретами увеличения продолжительности жизни.
"Сокращение потребления сахара уменьшит воспалительный эффект, который рафинированный сахар оказывает на все наши клетки. Вслед за этим начнёт снижаться риск хронических заболеваний", — пояснила доктор.
Она привела в пример обзор, опубликованный в British Medical Journal:
"Большинство органов здравоохранения согласны с тем, что чрезмерное потребление добавленного сахара, и особенно подслащенных напитков, способствовало эпидемии ожирения", — сообщается в нём.
"Было показано, что употребление ультра-обработанных продуктов приводит к увеличению веса со всеми связанными с этим медицинскими проблемами. Также есть огромные выгоды для здоровья, связанные с употреблением домашних ферментированных продуктов, таких как чайный гриб и кимчи", — рассказала доктор.
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