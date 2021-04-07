Педиатр объяснил, как помочь ребёнку реже болеть

Дети всегда берут пример со своих родителей, поэтому здоровый образ жизнь ребёнку нужно прививать с раннего возраста, сообщил в интервью РИА "Новости" педиатр Исмаил Османов. Для этого нужно правильно питаться, заниматься спортом и проводить больше времени на свежем воздухе. Это избавит ребёнка от проблем со здоровьем.

"Обычно дети берут пример с семьи, если не принято заниматься физической культурой, спортом, то и ребенок не будет, если не принято прогуливаться в городе, на свежем воздухе, за городом, в парке, тоже ребенку это не привьешь. И главное питание", — пояснил врач.

Важно, чтобы в рацион входили фрукты и овощи, кисломолочные продукты, цельнозерновая пища, морская рыба, богатая полиненасыщенными жирными кислотами омега-3.

Также важно соблюдение режима дня. Важно, чтобы продолжительность сна была не менее 8-9 часов в сутки.

На свежем воздухе рекомендуется проводить не менее 2-3 часов в день, также важно вести активный образ жизни.

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