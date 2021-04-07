Косметолог рассказала, какие проблемы с кожей вызывает COVID-19

У пациентов, переболевших COVID-19, могут возникнуть или обостриться кожные заболевания, сообщила в интервью "Радио 1" врач-косметолог, дерматолог, пластический хирург Мадина Байрамукова.

Это может быть сыпь, появление сосудистого рисунка, точечные кровоизлияния на коже, ухудшение состояния ногтей. У переболевших коронавирусной инфекцией людей наблюдаются акне, розацеа, купероз, тусклый цвет лица и выпадение волос.

"Не могу сказать, что коронавирус может спровоцировать какие-то кожные заболевания, но он может усугубить их или они могут проявиться впервые, если у кого-то были латентные болезни аутоиммунного спектра", — пояснила эксперт.

Обычно кожные изменения после "ковида" наблюдаются в зоне локтевого сгиба, на лице, в области подмышечных впадин — там, где максимальная нагрузка на кожный покров.

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