Врач описал влияние COVID-19 на психику

У людей, переболевших COVID-19, могут наблюдаться психические расстройства, заявил главный психиатр Санкт-Петербурга Александр Софронов.

Переболевшие "ковидом" хуже сосредотачивались или улавливали нить разговора. Вылечившимся от COVID-19 людям больше хочется спать или вздремнуть. В пожилом возрасте такие симптомы проявляются более чётко, а в молодом проходят спустя 2-3 месяца после заражения.

Самым тяжёлым последствием COVID-19 являются тревожные расстройства, переходящие в депрессию. У некоторых пациентов встречаются психозы. На фоне пандемии в России выросло число людей, нуждающихся в помощи психолога.

Ранее международная группа учёных пришла к выводу, что такие состояния, как повышенный уровень тревожности и депрессия, опасны при заражении коронавирусом, так как психические расстройства влияют на тяжесть течения заболевания.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.