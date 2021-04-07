Диетолог: хлеб вреднее сахара

Хлеб следует есть в ограниченном количестве, заявил на YouTube-канале врач-диетолог Алексей Ковальков. Он отметил, что не нужно заменять этот продукт чем-то другим.

Люди не всегда тратят полученную от еды энергию, утверждает Ковальков. А ведь съеденный кусок хлеба стоит часа занятий спортом. Содержащиеся в продукте углеводы вредят организму гораздо больше, чем сахар.

"Если сравнивать его с сахаром-рафинадом, то уровень гликемического индекса хлеба составляет 80, а сахара всего 65. Получается, что хлеб гораздо более вредный, чем сахар. Это нас убивает, разрушает нашу поджелудочную", — пояснил специалист.

Однако не нужно отказываться от хлеба навсегда. Просто употребление этого продукта следует сократить до 2-3 раз в год.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему употребление белого хлеба опасно для здоровья.

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