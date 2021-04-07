Диетолог рассказала какую рыбу выбрать в пост

Если нужно восполнить недостаток белка и при этом избежать гиперкалорийности, следует отдать предпочтение менее жирным сортам рыбы, например, судаку, минтаю, треске, сообщила в интервью "Звезде" эндокринолог, диетолог Олеся Гурова.

В период Великого поста говорить о рациональном питании просто не приходится, так как в этот период в рационе человека белка не хватает.

"Если у человека стоит задача употребить белок, то неважно какую ему есть рыбу. Если же речь идёт о балансе, то во время поста мы вообще не говорим о нём, ведь пост сам по себе — это не совсем рациональное питание, так как количество белка "проваливается”, то есть возникает его недостаток", — пояснила Гурова.

Такой тип питания не позволяет получить все существующие вариации белка: человек может получить только белки растительного происхождения.

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