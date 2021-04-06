Доктор Мясников назвал опасные причины учащённого пульса

В норме пульс здорового человека — 60-80 ударов в минуту. Постоянно учащённое сердцебиение может быть признаком опасных заболеваний, сказал Александр Мясников.

Если же пульс в состоянии покоя составляет около ста ударов в минуту, это повод насторожиться. Этому могут быть три основные причины, рассказал врач.

Причина номер один — это щитовидная железа. В этом случае следует сдать анализ на ТТГ (тиреотропный гормон), чтобы поставить точный диагноз.

Вторая причина — это анемия. Организм пытается восполнить нехватку кислорода, быстрее гоняя кровь, пояснил доктор.

Третья причина — хронический стресс. Постоянно находясь в тревожном состоянии, человек рискует развитием тахикардии, рассказал Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее доктор Мясников развеял предрассудки о дешёвых аналогах дорогих лекарств. По его словам, врачи часто назначают такие препараты, чтобы пациент не прекращал лечение из-за непосильных расходов на лекарства.

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