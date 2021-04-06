Профессор из Турции раскрыл роль витамина D при защите от COVID-19

Витамин D играет важную роль в защите от коронавирусной инфекции, поэтому следует обратить внимание на сего содержание в организме, утверждает профессор из Турции Джихангир Акгюн.

Если каждый день в течение 20 минут находиться на солнце, то это позволит удовлетворить суточную потребность в витамине D, сообщает издание Сноб.

Также необходимо включить продукты с его содержанием, такие как молоко, субпродукты, морепродукты и яйца.

90-95% находящегося в организме витамина D, вырабатывается благодаря воздействию солнца.

Ранее диетолог Елена Соломатина в интервью "Правде.Ру" заявила, что дефицит витамина D в организме повышает риск заражения COVID-19.

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