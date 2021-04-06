Диетолог дал советы по употреблению говядины

Говядину не рекомендуется есть в больших количествах людям старше 40 лет, сообщил в интервью изданию "Взгляд" диетолог Михаил Гинзбург.

Остальным людям тоже не стоит злоупотреблять этим продуктом. Дело в том, что злоупотребление говядиной повышает риск ранней смерти, а также обостряет болезни, связанные с метаболическим синдромом и атеросклерозом.

Гинзбург советует полностью отказаться от употребления колбасы и сосисок, так как они получены в результате глубокой переработки и не несут никакой пользы для здоровья.

Колбасу и говядину лучше заменить на курицу, индейку и морскую рыбу.

Ранее "Правда.Ру" писала о полезных для здоровья видах мяса.

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