Стоматолог назвал заболевания, вызывающие боль в зубах

Дискомфорт в зубах может быть симптомом гайморита. Это объясняется тем, что зубы находятся близко по отношению к гайморовым пазухам, сообщил в интервью изданию Москва 24 главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич.

Также неприятные ощущения в верхней области могут создавать онкологические заболевания. В некоторых случаях они развиваются в гайморовой пазухе, что влияет на ощущения в зубах.

Такие факторы, как перемена погоды, атмосферного давления или температуры не приводят к дискомфорту в зубах.

Единственное, что холодные температуры могут увеличивать симптомы некоторых заболеваний полости рта.

"Например, при остром и хроническом пульпите вдыхание холодного воздуха провоцирует иногда болевые ощущения. Но это не влияет на само заболевание, а просто увеличивает силу симптома", — пояснил стоматолог.

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