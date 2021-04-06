Мясников назвал напиток, которым нельзя запивать лекарства

Существуют лекарственные препараты, которые нельзя запивать определёнными напитками, заявил в эфире передачи "О самом главном" врач и телеведущий Александр Мясников.

Так, статины, предназначенные для снижения уровня холестерина в организме, нельзя запивать грейпфрутовым соком. Дело в том, что этот напиток распадается по той же ферментной цепочке, поэтому может блокировать их действие.

Все лекарственные препараты Мясников советует запивать только водой, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья человека.

Также телеведущий ответил на вопрос о том, что полезнее в качестве завтрака — каша или яйца?

Мясников утверждает, что с утра можно съесть кашу с одним яйцом.

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