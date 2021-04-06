Диетолог назвал альтернативу хлебу

Вместо хлеба можно употреблять различные крупы и крупяные блюда, заявил в интервью телеканалу "Звезда" врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Опасность данного продукта для здоровья связана не с его составом, а с потребляемым количеством. Если человек не ест много хлеба, то ничего страшного нет.

"Вредность данного продукта определяется не его названием, даже во многом не составом, а в основном количеством, то есть сколько его присутствует в ежедневном рационе человека. Если его в питании не так много, то проблем особых нет. Его можно исключить", — отметил диетолог.

Самым полезным для здоровья является хлеб с пищевыми волокнами. Во-первых, он очень сытный, а во-вторых не очень калорийный.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Леонидович Злочевский рассказал, почему в России ухудшилось качество хлеба.

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