Онищенко заявил о лоббировании антипрививочниками фармкомпаний

Заинтересованность ряда фармкомпаний в том, чтобы россияне не прививались от ковида, подчеркнул экс-главный санитарный врач и депутат Госдумы Евгений Онищенко.

Об этом он сообщил в программе "Антонимы" на канале RT Антону Красовскому. Онищенко пояснил, что привитый человек болеет меньше, и ему нужно меньше лекарств, напомнив, что антибиотики здесь не лечат, а лишь являются профилактикой возможных бактериальных осложнений.

Онищенко верит в том, что антипрививочники финансируются этими фармкомпаниями, но не имеет доказательств тому — по крайней мере, не стал их приводить.

В феврале в Санкт-Петербурге был на час задержан рейс до Екатеринбурга из-за пассажира, отказавшегося надеть маску.

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