Обожаемый продукт: диетологи реабилитировали сливочное масло

На протяжении последних десятилетий тема о пользе и вреде сливочного масла была дискуссионной. Однако теперь научное мнение склоняется в пользу этого продукта.

Сливочное масло

Сливочное масло известно человечеству с древнейших времён. Например, аюрведа широко использует его для профилактики и лечения болезней. На протяжении большей части человеческой цивилизации масло считалось символом хорошей жизни. Это обожаемая еда и основной продукт питания во многих культурах по всему миру, говорят историки.

Сомнения в пользе масла возникли из-за богатого содержания жира. На самом деле, это отличный источник пищевых жиров, витаминов и минералов, которые жизненно необходимы для нормального развития и функционирования организма.

Мощный антиоксидант

Сливочное масло содержит большое количество каротина, необходимого для человека питательного вещества. Каротин способствует здоровью двумя способами: либо превращаясь в антиоксиданты, либо превращаясь в витамин А. Антиоксиданты обеспечивают поддержку иммунной системы. Витамин А стимулирует выработку лимфоцитов, защищающих организм от вирусов, инфекций и даже аутоиммунных заболеваний.

Не препятствует снижению веса

Было обнаружено, что употребление сливочного масла не способствует ожирению. Но его использование должно быть умеренным.

Противораковые свойства

Витамин А защищает способствует апоптозу (спонтанной гибели клеток) в опухолях, замедляя метастазирование раковых клеток.

Конъюгированная линолевая кислота имеет профилактические свойства. В сливочном масле она содержится в большом количестве.

Профилактика болезней ЖКТ

Масло содержит много гликосфинглолипидов. Это особый тип жирных кислот, которые способствуют образованию слоёв слизи в желудочно-кишечном тракте, затрудняя закрепление бактериальных инфекций на функционирующих рецепторах.

Профилактика болезней сердца и сосудов

Исследования показали, что жирные молочные продукты не повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. На самом деле, многие исследования действительно обнаружили, что потребление жирных молочных продуктов полезно для сердечно-сосудистой системы.

Рост и развитие детей

Многие элементы масла обеспечивают оптимальный рост детей. Среди них витамин А является главным. Дефицит витамина А во время беременности приводит к слепоте, проблемам со скелетом и другим врождённым дефектам.

Здоровье щитовидной железы

Большинство людей, страдающих гипотиреозом или другими заболеваниями щитовидной железы, также испытывают дефицит витамина А. Масло содержит больше витамина А, чем любой другой тип витамина, поэтому, если у вас есть проблемы с щитовидной железой или вы хотите предотвратить их возникновение, обязательно включите масло в свой рацион в умеренных количествах.

Здоровье мозга и нервной системы

Сливочное масло содержит много холестерина, и это хорошая новость, потому что наш мозг и нервная система нуждаются в холестерине для нормального развития. Особенно это важно для растущих детей.

Сексуальная дисфункция

Большинство жирорастворимых витаминов, которые содержатся в сливочном масле, жизненно важны для здоровья человека, потому что они необходимы для извлечения питательных веществ из водорастворимых витаминов. Исследования показали, что многие из этих жирорастворимых витаминов могут даже улучшить сексуальные показатели.

Здоровье глаз

Содержащийся в масле бета-каротин способствует защите глаз, а также стимулирует дополнительный клеточный рост, замедляет развитие катаракты и снижает вероятность дегенерации жёлтого пятна.

Профилактика артрита

Сливочное масло содержит так называемый фактор Вульцена — редкое гормоноподобное вещество, которое помогает защитить людей от кальцификации суставов, которая приводит к артриту. Этот же фактор может также защитить от затвердения артерий, кальцификации шишковидной железы и развития катаракты.

Здоровье костей

Масло также богато необходимыми минералами, такими как марганец, цинк, медь и селен. Всё это — важные элементы в поддержании здоровья костей, а также в стимулировании их роста и восстановления, пишет Health Benefits Times.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.