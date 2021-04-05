Индийский вариант коронавируса, имеющий двойную мутацию, впервые был зафиксирован в Сан-Франциско и, очевидно, в США вообще, пишет San Francisco Chronical.
По данным Стэнфордской лаборатории, сейчас проверяют еще семь возможных носителей мутировавшего вируса. Неизвестно, насколько он более заразен либо устойчив к вакцинированию, но именно на него приходится около 1/5 случаев заболевания в индийском штате Махараштра. Две его мутации ранее были обнаружены у отдельных вариантов.
Распространение новых штаммов коронавирусной инфекции, в частности, британского, привело Соединённые Штаты к четвёртой волне пандемии COVID-19.
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