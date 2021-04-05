Сомнолог дал три совета, как засыпать быстрее

Есть мнение, что проблемы со сном могут решить дорогой матрас, мягкая подушка и высокотехнологичная пижама. На самом деле всё оказывается гораздо проще.

Волшебной таблетки от плохого сна нет, говорит доктор медицины, невролог и специалист по сну Крис Уинтер. Но есть рекомендации, которые помогут засыпать быстрее и улучшат качество сна. И при этом не потребуют расходов.

Температура в спальне

Проветривайте спальню перед сном. Свежий воздух и снижение температуры в комнате на несколько градусов помогут и быстрее уснуть, и лучше выспаться. Иногда этого бывает достаточно, чтобы проблемы с засыпанием исчезли.

Постоянный режим

"Наличие определённого графика действительно помогает вашему мозгу понять, когда пришло время спать", — говорит Крис Уинтер.

Сходным образом программирует мозг вечерняя рутина — выполнение определённых, одних и тех же действий каждый вечер перед сном.

Самовнушение

Исследование Цюрихского университета в 2014 году показало, что участники, слушавшие внушение "спать крепче", на самом деле увеличили продолжительность сна. Подобное самовнушение или короткая медитация перед сном могут помочь быстрее заснуть, передаёт советы специалиста Men`s Health.

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