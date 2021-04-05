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Россиян предостерегли от чрезмерного употребления минеральной воды

Здоровье » Здоровье и профилактика

На российском рынке представлен широкий ассортимент минеральной воды различных производителей и с разным составом. Но не всегда есть смысл переплачивать за дорогую воду, утверждают врачи.

Россиян предостерегли от чрезмерного употребления минеральной воды

Вода может содержать различный уровень солей. Например, столовая вода почти не содержит соли и не может навредить здоровью, сообщает телеканал НТВ.

А вот в сульфатной и бикарбонатной воде содержатся магний и натрий, поэтому эти воды активно используют в области дерматологии, ревматологии и гастроэнторологии. По мнению специалистов, такая вода заметно улучшает самочувствие.

Однако употреблять минеральную воду постоянно не стоит, так как это может навредить здоровью. Ускоряя секрецию пищевых ферментов она вредна для людей с нарушениями ЖКТ. Людям, страдающим заболеваниями сердца и почек, не стоит пить минеральную воду без консультации с врачом.

 

 

 

 

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Минеральная вода: польза и вред
Автор: Снежана Шахова
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