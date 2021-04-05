Россиян предостерегли от чрезмерного употребления минеральной воды

На российском рынке представлен широкий ассортимент минеральной воды различных производителей и с разным составом. Но не всегда есть смысл переплачивать за дорогую воду, утверждают врачи.

Вода может содержать различный уровень солей. Например, столовая вода почти не содержит соли и не может навредить здоровью, сообщает телеканал НТВ.

А вот в сульфатной и бикарбонатной воде содержатся магний и натрий, поэтому эти воды активно используют в области дерматологии, ревматологии и гастроэнторологии. По мнению специалистов, такая вода заметно улучшает самочувствие.

Однако употреблять минеральную воду постоянно не стоит, так как это может навредить здоровью. Ускоряя секрецию пищевых ферментов она вредна для людей с нарушениями ЖКТ. Людям, страдающим заболеваниями сердца и почек, не стоит пить минеральную воду без консультации с врачом.

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