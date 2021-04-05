Ученые Подмосковья создали искусственную кожу

Уникальную ткань, которая предназначена для перевязки ран и повреждений создали ученые Подмосковья. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Материал по типу искусственной кожи представляет из себя тонкую пленку. Ей покрывают поврежденный участок тела, пояснили в Институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино.

Под пленкой кожный покров быстрей заживает — создаваемые условия способствуют быстрому росту здоровых клеток. Также в процессе заживления на рану не попадает воздух и водные пары. А при необходимости на такую кожу можно наносить мази.

При использовании искусственной кожи регулярные перевязки делать не нужно, пояснили пресс-службе подмосковного Мининвеста. После лечения искусственную кожу легко снять.

Разработка новой технологии проходила при поддержке регионального Мининвеста. Ведомство оказывает поддержку ученым в виде предоставления грантов и помощи в получении квартир по программе социальной ипотеки, отметили в министерстве.