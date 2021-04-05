Россиян предупредили об опасности марафонов похудения

В соцсетях, мессенджерах, а также в режиме оффлайн набирают популярность марафоны похудения. Они представляют собой краткосрочные курсы, включающие в себя как теорию, так и практические задания. В течение нескольких недель участники марафона правильно питаются и занимаются спортом. Им обещают, что к концу марафона они получат желаемый результат.

Но такой способ избавления от лишних килограммов подходит далеко не всем, сообщила в эфире "Радио 1" врач-диетолог Наталья Круглова.

Кому нельзя худеть за компанию?

В марафонах не учитывается состояние здоровье человека, поэтому людям, страдающим расстройством пищевого поведения, булимией, сахарным диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями, не стоит в них участвовать.

Организаторы марафонов часто не имеют медицинского образования. Кроме того, они не прорабатывают причины, по которым человек набрал лишние килограммы.

"Почти никогда для марафонцев не происходит психологической проработки, даются лишь инструкции по тренировкам и приёму пищи", — отметила эксперт.

Также следует помнить о том, что сброшенный во время марафона вес быстро возвращается.

Безопасное снижение веса — не более 4 кг в месяц

Для здоровых людей ускоренное похудение тоже может быть опасно, отметила Круглова.

"Если снижение веса составляет более 4 килограммов в месяц, это может привести к серьёзным проблемам в организме. Поэтому грандиозные результаты по итогу марафона, которые обещают организаторы, должны насторожить тех, кто не желает попасть в руки недобросовестных дельцов", — отметила она.

В месяц можно худеть не более чем на 4 кг. У людей с ожирением эта цифра может быть больше — 5-6 килограмм в месяц, пояснила собеседница "Радио 1".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.