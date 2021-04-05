Диетологи раскрыли полезные свойства сгущённого молока для мышц

Сгущёнка — одно из самых популярных лакомств у россиян. Часто к нему относятся как к сладости, но на самом деле этот продукт очень полезен, утверждают диетологи.

Особенно сгущёнку рекомендуют употреблять женщинам, особенно беременным. Этот продукт полезен в любом возрасте. Сгущёнка благотворно отражается на гормональном фоне человека.

Но злоупотреблять этим лакомством тоже не стоит, так как сгущённое молоко — очень калорийный продукт, поэтому может привести к появлению лишних килограммов.

Для мужчин сгущёнка тоже полезна. В сочетании с тренировками она помогает нарастить мышечную массу и восстановить силы, а кроме того, повышает потенцию.

Диетологи предупреждают: чрезмерное употребление сгущённого может навредить организму. Так, оно провоцирует развитие заболеваний зубов и сахарного диабета. В день рекомендуется съедать не более трёх ложек.

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