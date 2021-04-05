Врач перечислила заболевания, которые обостряются в солнечную погоду

Не все люди хорошо переносят солнце. О том, какие заболевания обостряются в солнечную погоду, в интервью изданию "Москва 24" рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Во-первых, это аллергия на солнце. У людей, страдающих этим недугом, обычно дефицит витамина D и дисбактериоз.

Во-вторых, на солнце обостряются сосудистые заболевания печени. У людей с такими заболеваниями формируется ангиоотёк. Обычно он возникает при инвазии либо вирусах.

В солнечную погоду у людей с данным недугом активируется выработка определённых гормонов, которые способствуют появлению на теле гормональных пятен.

Ранее терапевт Людмила Лапа перечислила причины головных болей с приходом весны.

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