Мясников развеял предрассудки о дженериках дорогих лекарств

Дорогие фирменные лекарства зачастую оказываются не по карману. А их более дешёвые аналоги вызывают опасения за качество препарата. Доктор Мясников всё разъяснил.

Бюджетные аналоги брендированных лекарственных препаратов называются дженериками. Эти лекарства проходят те же самые клинические испытания и все прочие разрешительные процедуры, прежде чем попадают в аптечные сети. Они содержат такое же количество и качество активного действующего вещества, рассказал Александр Мясников.

"Дженерик не должен отличаться от лекарства, которое выпускалось брендированным именем, ни побочными, ни положительными действиями. Это по определению одно и то же!" — пояснил он в эфире телеканала "Россия 1".

Поэтому, резюмировал врач, опасения, связанные с дженериками, не имеют оснований и являются предрассудками. Врачи часто назначают более дешёвые препараты, чтобы пациенты не прекращали лечение из-за высокой цены лекарства.

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