Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гинцбург объяснил симптомы коронавируса у президента Аргентины
Украинская тиктокерша рассказала о плюсах жизни в России
Отца Филиппа Киркорова госпитализировали
В Благовещенске хирурги провели операцию в горящем кардиоцентре
Сестра Бондарчука объяснила, почему Фёдор бросил жену
Ирина Шейк свалилась во время дефиле в нижнем белье
Игорю Николаеву присвоили звание народного артиста России
Соседов прокомментировал слова Разина о певицах-эскортницах
В Крыму вежливо попросили Украину и НАТО не будить русского медведя

Мясников развеял предрассудки о дженериках дорогих лекарств

Здоровье

Дорогие фирменные лекарства зачастую оказываются не по карману. А их более дешёвые аналоги вызывают опасения за качество препарата. Доктор Мясников всё разъяснил.

Мясников развеял предрассудки о дженериках дорогих лекарств

Бюджетные аналоги брендированных лекарственных препаратов называются дженериками. Эти лекарства проходят те же самые клинические испытания и все прочие разрешительные процедуры, прежде чем попадают в аптечные сети. Они содержат такое же количество и качество активного действующего вещества, рассказал Александр Мясников.

"Дженерик не должен отличаться от лекарства, которое выпускалось брендированным именем, ни побочными, ни положительными действиями. Это по определению одно и то же!" — пояснил он в эфире телеканала "Россия 1".

Поэтому, резюмировал врач, опасения, связанные с дженериками, не имеют оснований и являются предрассудками. Врачи часто назначают более дешёвые препараты, чтобы пациенты не прекращали лечение из-за высокой цены лекарства.

Ранее доктор Мясников объяснил, почему детям до 12 лет нельзя давать популярное жаропонижающее средство.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему России не хватает дешевых лекарств?
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Опытный лоббист Шпигель прогорел, связавшись с неопытным коррупционером
Участник ДТП в центре Москвы блогер Эдвард Бил миновал ареста
Гинцбург объяснил симптомы коронавируса у президента Аргентины
Украинская тиктокерша рассказала о плюсах жизни в России
Отца Филиппа Киркорова госпитализировали
В Благовещенске хирурги провели операцию в горящем кардиоцентре
Сестра Бондарчука объяснила, почему Фёдор бросил жену
Ирина Шейк свалилась во время дефиле в нижнем белье
Игорю Николаеву присвоили звание народного артиста России
Популярное
Новости Украины
Донбасс в огне: месть за "убийцу" или "не дать достроить "СП-2"?

Путин готовит Байдену ответ в Донбассе за оскорбление, считают аналитики в США.  Российские думают, что Байден делает всё, чтобы остановить "СП-2".

Донбасс в огне: месть за "убийцу" или "не дать достроить "СП-2"?
В Киеве заявили, что готовятся к войне за Крым вместе с НАТО
Новости Украины
В Киеве заявили, что готовятся к войне за Крым вместе с НАТО
Российский шоу-бизнес
Эксперт по молекулярной биологии рассказал о состоянии Заворотнюк
Политика. Новости и аналитика
На слова Лаврова о "дне" в отношениях США и РФ ответили из Госдепа
Василий Амирджанов Валентину Матвиенко возмутила песня Манижи Василий Амирджанов Любовь Степушова Донбасс в огне: месть за "убийцу" или "не дать достроить "СП-2"? Любовь Степушова Усам Оздемиров Наша Арктика вызывает интерес инвесторов и зависть агрессоров Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Боеготовность на максимум: войска США в Европе "насторожились" из-за РФ
Военные новости
Новый стелс-бомбардировщик ПАК ДА "обрёл" облик
Киев снова недоволен Москвой: "виноваты" радиочастоты
Мир. Новости мира
Киев снова недоволен Москвой: "виноваты" радиочастоты
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников