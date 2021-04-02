Врач перечислила заболевания, которые вызывают тремор рук

Тремор рук вызывают неврозы. Они провоцируют функциональные заболевания, начиная от нервной системы и заканчивая — эндокринной. Так, одна из причин тремора рук — это гиперфункция эндокринной железы, сообщила в интервью "Звезде" рассказала врач-невролог РУДН Алла Струценко.

Причиной тремора рук может быть гипертиреоз, а также эмоциональный тремор, или наследственный. Причём тремор может быть едва заметным, но если человек начнёт замерзать, то он будет усиливаться, чтобы выработалось тепло.

Также специалист подчеркнула, что заявлять о том, что человек с трясущими руками -"алкоголик", по меньшей мере неправильно, а по существу — не красиво и не этично.

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