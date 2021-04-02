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С чем "дружит" творог и молоко-одиночка: советы диетолога

Здоровье » Здоровье и профилактика

Творог, чтобы он приносил организму пользу, нужно есть отдельно от таких продуктов как варенье и сахар. Приправить его можно курагой или другими сухофруктами. Об этом в эфире "Радио 1" сообщила врач диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.

С чем "дружит" творог и молоко-одиночка: советы диетолога

А молоко вообще правильно не сочетать ни с чем. Употреблять как самостоятельный продукт, отметила она.

"Мы привыкли есть гречневую кашу с молоком. А в таком сочетании пища не переваривается в организме. Вообще, молоко в чистом виде не сочетается ни с какими продуктами. Его нужно употреблять отдельно от всей пищи, и тогда не будет вздутия, метеоризма", — сказала Писарева.

Ягоды и фрукты также при правильном питании едят отдельно от других продуктов и через некоторое время после приема пищи.

"Поэтому каша с ягодами — это тоже неправильный вариант. А дыню и арбуз, например, вообще нельзя сочетать абсолютно ни с чем, даже между собой и с разными фруктами", — отметила диетолог.

И крахмал в сочетании с белками вредит организму. Как пример, Писарева привела одновременное поедание мяса с картофелем или макаронами. А рыба или мясо с кабачком, салатом или баклажаном "дружат" и не приведут к лишним килограммам, заключила эксперт.

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Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь
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