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Названы четыре привычки, отказ от которых продлит жизнь

Здоровье » Здоровье и профилактика

Здоровье и долголетие — зачастую вопрос выбора привычек. И, когда речь заходит о привычках, сокращающих годы жизни, эксперты предостерегают от этих четырёх.

Названы четыре привычки, отказ от которых продлит жизнь

О привычках, которые можно "обменять" на здоровье и долголетие, рассказал изданию Express доктор Эмека Окороча.

Малоподвижный образ жизни

Сидячий образ жизни замедляет обмен веществ и приводит к мышечной слабости, ожирению и повышенному уровню холестерина. Активные мышцы перекачивают больше крови, а значит — кислорода и питательных веществ, необходимых организму, чтобы оставаться здоровым.

"Люди должны перестать думать о физических упражнениях только как о средстве для похудения. Вместо этого следует рассматривать их как один из самых эффективных инструментов здоровья, доступных для счастливой, здоровой и долгой жизни", — утверждает доктор Окороча.

Аэробные упражнения особенно полезны, если выполняются на открытом воздухе. Поэтому стоит зашнуровать кроссовки и выйти на улицу.

Негативный настрой

"Пессимистический взгляд на мир может сделать вас немотивированным и истощенным, но более серьёзно это может привести к преждевременному старению или гибели клеток", — объясняет Окороча.

Исследования показали, что люди с негативным восприятием имеют более слабую иммунную систему и подвергаются большим рискам заболеваний, чем оптимисты. Таким образом, позитивный настрой укрепит не только ваш иммунитет, но и общую удовлетворённость жизнью.

Эмека Окороча, доктор
Эмека Окороча, доктор

Интересный факт: 28-летний Эмека Окороча — нигерийский принц, третий в очереди на трон. Однако он предпочитает не распространяться о своём королевском происхождении и работает врачом в одной из больниц Лондона, спасая жизни коронавирусных больных. Из-за атлетического телосложения и модельной внешности пациенты прозвали его "горячий доктор".

Недостаточный сон

Сон жизненно важен для общего здоровья человека. Он не только помогает чувствовать себя более свежим, но и позволяет клеткам мышц, органов и мозга восстанавливаться и обновляться каждую ночь. Сон также помогает регулировать обмен веществ и правильное выделение гормонов.

"Хороший ночной сон — это один из ключей к счастливой, здоровой и долгой жизни", — говорит доктор.

Избыток красного мяса в рационе

Пища является неотъемлемой частью здоровья и долголетия человека. Поэтому очень важно тщательно следить за тем, что вы кладёте в рот и как это может повлиять на вас. Вредные последствия слишком большого количества красного мяса включают развитие сердечно-сосудистых заболеваний и рака, что приводит к сокращению продолжительности жизни.

"Может быть сюрпризом узнать, что красное мясо, даже постное, может оказать огромное влияние на ваше здоровье", — отметил Эмека Окороча.

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Автор: Людмила Черткова
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