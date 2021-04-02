Россиян предупредили об опасности работы на кровати

Работать дома на кровати в положении сидя или лёжа опасно для здоровья, сообщил в интервью изданию "Москва 24" врач-остеопат Владимир Фролов.

При такой работе происходит напряжение умственных функций, а длительное нахождение в неправильной позе приводит к напряжению определённых групп мышц и фасций. Это очень опасно для опорно-двигательной системы и внутренних органов.

Нехватка двигательной активности способствует тому, что в мышцах происходят физиологические изменения, и при последующей нагрузке возникают проблемы на уровне скелетно-мышечной системы.

Кроме того, могут появиться проблемы со зрением, так как при работе за компьютером приходится напрягать все зрительные мышцы.

В итоге работа на кровати или диване в неправильном положении вызывает эмоциональный дискомфорт, что впоследствии может спровоцировать депрессию.

"Категорически нельзя работать на кровати. Во-первых, это неестественно. Необходимо, чтобы позиция позвоночника была вертикальной. Должен быть стол, опора для локтей, необходимое расстояние до экрана. Это нужно очень серьёзно отслеживать", — отметил Фролов.