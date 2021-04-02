Ранний завтрак снижает риск развития диабета

У людей, которые завтракают ранним утром, ниже риск развития сахарного диабета. К такому выводу пришли специалисты из Чикагского университета. А у тех, кто предпочитает пропускать первый приём пищи, выше риск возникновения ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Утренние калории помогают поддерживать жизнедеятельность организма в течение дня, и поэтому не превращаются в жиры, отмечают исследователи.

Ранний приём пищи снижает уровень холестерина и тромбоцитов, что минимизирует риск развития диабета.

В зависимости от образа жизни человека, завтрак может быть разным, но пища должна быть не только вкусной, но и полезной, то есть в её состав должны входить белки, жиры, углеводы и достаточное количество полезных микроэлементов. Специалисты рекомендуют употреблять в пищу сытные продукты, способные обеспечить организм достаточным количеством энергии до обеда для активной физической и умственной деятельности.

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