"Нам хватает вакцин": США считает, что можно обойтись без AstraZeneca

Отказаться от противокоронавирусной вакцины британско-шведской компании AstraZeneca призывает глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Общее ощущение, что, учитывая те контрактные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, мы имеем достаточно вакцин, — заявил он Reuters.

Эффективность "астразенековской" вакцины реально ниже на 3%, реально она спасает в 76% случаях, а не в заявленные раньше 79%. Впрочем, надо заметить, что в тяжелой форм коронавируса при госпитализации AstraZeneca помогает практически всегда.

Ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности.