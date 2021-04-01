Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" сообщил об опасности употребления популярного жаропонижающего средства — аспирина — детьми в возрасте до 12 лет.
Этот препарат нельзя давать детям для снижения температуры или в качестве обезболивающего.
По словам специалиста, в редких случаях таблетки с содержанием ацетилсалициловой кислоты вызывают у детей опасное осложнение. Речь идёт о синдроме Рея, который представляет собой острую печёночную недостаточность и энцефалопатию.
Синдром Рея развивается у детей в возрасте от 4 до 12 лет. Развитие этого недуга может привести к летальному исходу.
Препараты с содержанием ацетилсалициловой кислоты запрещены при лечении детей во всех странах мира.
В случае необходимости врач советует давать детям парацетамол.
Ранее Мясников рассказал о семи важных для долголетия продуктах.
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