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Пора к врачу: названы самые ранние симптомы артрита кистей рук

Здоровье » Здоровье и профилактика

Артрит — собирательное название болезней суставов воспалительной этиологии. Это заболевание может возникнуть в любом возрасте.

Пора к врачу: названы самые ранние симптомы артрита кистей рук

Чем раньше удастся поставить диагноз, тем меньше вреда успеет принести болезнь. Поэтому следует обращать внимание на возникающие непривычные или неприятные симптомы. Возможно, это повод обратиться к врачу.

В здоровых суставах конек кости покрывает гладкий и скользкий хрящ. Он обеспечивает скользящую поверхность суставного соединения, смазываемую синовиальной жидкостью. Однако, когда начинается развиваться артрит (а особенно остеоартроз), хрящи начинают быстро изнашиваться. По мере прогрессирования заболевания начинают проявляться и симптомы. Американская ассоциация хирургов-ортопедов (AAOS) назвала самые ранние признаки артрита кистей рук.

Тупая или острая боль

Часто может возникать во время или после физической нагрузки, причём во втором случае проявляться может не сразу, а спустя несколько часов или даже дней. К болевому приступу может приводить даже попытка открыть банку или повернуть ключ в замке.

Ощущение жжения в суставе

Оно может начинаться с самого утра и сопровождаться ощущением скованности в суставах. На более поздних стадиях заболевания это ощущение может усиливаться настолько, что начинает будить по ночам сильной болью. Затем суставы начинают опухать и деформироваться.

У некоторых людей боль в суставах особенно усиливается в дождливую погоду. Суставы могут хрустеть при движении. Это говорит о том, что сустав теряет синовиальную жидкость, и повреждённые хрящи трутся друг о друга. Всё это может быть настолько болезненным, что лучше обратиться к врачу, как только были замечены самые первые симптомы, передаёт рекомендацию американских ортопедов Express.

Информация носит ознакомительный характер. Необходимо проконсультироваться с врачом/специалистом.

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