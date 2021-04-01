Пора к врачу: названы самые ранние симптомы артрита кистей рук

Артрит — собирательное название болезней суставов воспалительной этиологии. Это заболевание может возникнуть в любом возрасте.

Чем раньше удастся поставить диагноз, тем меньше вреда успеет принести болезнь. Поэтому следует обращать внимание на возникающие непривычные или неприятные симптомы. Возможно, это повод обратиться к врачу.

В здоровых суставах конек кости покрывает гладкий и скользкий хрящ. Он обеспечивает скользящую поверхность суставного соединения, смазываемую синовиальной жидкостью. Однако, когда начинается развиваться артрит (а особенно остеоартроз), хрящи начинают быстро изнашиваться. По мере прогрессирования заболевания начинают проявляться и симптомы. Американская ассоциация хирургов-ортопедов (AAOS) назвала самые ранние признаки артрита кистей рук.

Тупая или острая боль

Часто может возникать во время или после физической нагрузки, причём во втором случае проявляться может не сразу, а спустя несколько часов или даже дней. К болевому приступу может приводить даже попытка открыть банку или повернуть ключ в замке.

Ощущение жжения в суставе

Оно может начинаться с самого утра и сопровождаться ощущением скованности в суставах. На более поздних стадиях заболевания это ощущение может усиливаться настолько, что начинает будить по ночам сильной болью. Затем суставы начинают опухать и деформироваться.

У некоторых людей боль в суставах особенно усиливается в дождливую погоду. Суставы могут хрустеть при движении. Это говорит о том, что сустав теряет синовиальную жидкость, и повреждённые хрящи трутся друг о друга. Всё это может быть настолько болезненным, что лучше обратиться к врачу, как только были замечены самые первые симптомы, передаёт рекомендацию американских ортопедов Express.

Информация носит ознакомительный характер. Необходимо проконсультироваться с врачом/специалистом.

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