Диетолог объяснила, чем опасен отказ от ужина

Отказ от ужина может негативно отразиться на состоянии мышечной ткани, заявила в эфире "Радио 1" врач-диетолог Дарья Русакова.

Вечерний приём пищи очень важен, особенно если в течение дня были большие перерывы между едой.

Единственное, ужин не должен быть поздним — за три-четыре часа до сна. По словам специалиста, это позволит сохранить мышечную массу, и не набирать лишние килограммы.

Есть лучше через каждые два-три часа.

Но перекусывать пищей, содержащей быстрые углеводы, не рекомендуется, так как они активизируют выработку инсулина, дают всплеск энергии, а потом человек ощущает упадок сил.

Ранее японские учёные заявили, что отказ от ужина может стать причиной ожирения.