Отказ от ужина может негативно отразиться на состоянии мышечной ткани, заявила в эфире "Радио 1" врач-диетолог Дарья Русакова.
Вечерний приём пищи очень важен, особенно если в течение дня были большие перерывы между едой.
Единственное, ужин не должен быть поздним — за три-четыре часа до сна. По словам специалиста, это позволит сохранить мышечную массу, и не набирать лишние килограммы.
Есть лучше через каждые два-три часа.
Но перекусывать пищей, содержащей быстрые углеводы, не рекомендуется, так как они активизируют выработку инсулина, дают всплеск энергии, а потом человек ощущает упадок сил.
Ранее японские учёные заявили, что отказ от ужина может стать причиной ожирения.
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