Употребление всего двух сосисок в неделю повышает риск развития сердечных заболеваний и преждевременной смерти. К такому выводу пришли канадские учёные из Университета Макмастера. А вот употребление сырого мяса или птицы не вредит здоровью. Научная работа опубликована в издании American Journal of Clinical Nutrition.
Учёные проанализировали состояние здоровья 130 тыс. человек из 21 страны. В результате выяснилось, что употребление 150 граммов обработанного мяса в неделю повышает риск развития сердечных заболеваний на 46%, а риск ранней смерти на 51%.
Также исследование показало, что обработанное мясо повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии, инсульта и деменции.
В связи с этим специалисты советуют исключить из рациона колбасу, паштет, ветчину, копчёное мясо, салями и вяленый бекон.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".