Колбаса и сосиски повышают риск развития болезней сердца на 51%

Употребление всего двух сосисок в неделю повышает риск развития сердечных заболеваний и преждевременной смерти. К такому выводу пришли канадские учёные из Университета Макмастера. А вот употребление сырого мяса или птицы не вредит здоровью. Научная работа опубликована в издании American Journal of Clinical Nutrition.

Учёные проанализировали состояние здоровья 130 тыс. человек из 21 страны. В результате выяснилось, что употребление 150 граммов обработанного мяса в неделю повышает риск развития сердечных заболеваний на 46%, а риск ранней смерти на 51%.

Также исследование показало, что обработанное мясо повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии, инсульта и деменции.

В связи с этим специалисты советуют исключить из рациона колбасу, паштет, ветчину, копчёное мясо, салями и вяленый бекон.