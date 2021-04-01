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Колбаса и сосиски повышают риск развития болезней сердца на 51%

Здоровье » Здравоохранение

Употребление всего двух сосисок в неделю повышает риск развития сердечных заболеваний и преждевременной смерти. К такому выводу пришли канадские учёные из Университета Макмастера. А вот употребление сырого мяса или птицы не вредит здоровью. Научная работа опубликована в издании American Journal of Clinical Nutrition.

Колбаса и сосиски повышают риск развития болезней сердца на 51%

Учёные проанализировали состояние здоровья 130 тыс. человек из 21 страны. В результате выяснилось, что употребление 150 граммов обработанного мяса в неделю повышает риск развития сердечных заболеваний на 46%, а риск ранней смерти на 51%.

Также исследование показало, что обработанное мясо повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии, инсульта и деменции.

В связи с этим специалисты советуют исключить из рациона колбасу, паштет, ветчину, копчёное мясо, салями и вяленый бекон.

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Автор: Снежана Шахова
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