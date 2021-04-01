Употребление жирной рыбы спасёт от повреждения нервов

С возрастом у многих людей происходит повреждение нервных волокон центральной или периферической нервной системы (демиелинизация). Из-за этого в работе мозга возникают различные нарушения. Кроме того, происходят сбои во всём теле, так как нарушается работа органов чувств, сообщает Med-heal. ru.

К повреждению нервов могут привести воспалительные процессы. Без соответствующего лечения, они прогрессируют. Есть несколько методов терапии, но все они имеют побочные эффекты.

Австралийские специалисты решили разработать способ предотвращения развития заболевания, чтобы не лечить его последствия.

Медики выяснили, что употребление в пищу консервированных рыб жирных сортов оказывает благотворное влияние на повреждение оболочки нервных волокон, что помогает защитить человека от развития склероза.

Употребление всего 30 граммов жирных рыбных консервов в неделю снижает риск возникновения демиелинизации нервных волокон. Однако увлекаться этим блюдом тоже не стоит, так как это повышает риск развития онкологических заболеваний.