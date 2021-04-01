Регулярное употребление какао защитит сердце от негативного воздействия стресса. К такому выводу пришли учёные из Бирмингема.
Дело в том, что в какао-бобах содержатся флаваноиды, которые оказывают благотворное влияние на сосуды сердца и защищают орган от повреждений, сообщает Nutriens.
Таким образом, какао помогает уменьшить временные нарушения эндотелиальной функции и улучшить кровоток после стрессовых ситуаций.
Специалисты рекомендуют пить какао каждый день. Этот сладкий напиток способствует не только защите сердечной мышцы от стресса, но и хорошему настроению.
Приятный вкус какао активизирует выработку эндорфинов и сератонина — гормона счастья, который помогает справиться с депрессивным состоянием.
Источником флаваноидов также являются зелёный чай, малина, вишня, ежевика и виноград.
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