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Сегодня в России установлена минимальная цена на сигареты

Здоровье

С 1 апреля устанавливается минимальная цена на пачку сигарет в размере 108 рублей. Закон об этом еще в конце декабря был подписан Владимиром Путиным.

Показатель данной цены был рассчитан Минсельхозом на основе минимальной ставки акциза на единицу упаковки, НДС и повышающего коэффициента. При этом табачную продукцию, введенную в оборот до 1 апреля, будут реализовывать по цене ниже до 1 июля.

С 28 января в России невозможно приобрести через интернет кальяны, никотиносодержащую продукцию, стики (под устройства нагревания) и жидкости под электронные сигареты. Только в магазинах и павильонах.

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Автор: Михаил Закурдаев
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