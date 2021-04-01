С 1 апреля устанавливается минимальная цена на пачку сигарет в размере 108 рублей. Закон об этом еще в конце декабря был подписан Владимиром Путиным.
Показатель данной цены был рассчитан Минсельхозом на основе минимальной ставки акциза на единицу упаковки, НДС и повышающего коэффициента. При этом табачную продукцию, введенную в оборот до 1 апреля, будут реализовывать по цене ниже до 1 июля.
С 28 января в России невозможно приобрести через интернет кальяны, никотиносодержащую продукцию, стики (под устройства нагревания) и жидкости под электронные сигареты. Только в магазинах и павильонах.
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Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".