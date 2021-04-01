В Департаменте здравоохранения Москвы предостерегли россиян от несбалансированных диет, какими бы модными они не были.
"Не нужно голодать, не нужно резко ограничивать питание и следовать "модным" диетам — это вредно. Несбалансированные диеты могут, прежде всего, снизить иммунитет и устойчивость к заболеваниям", — сказала РИА "Новости" главный диетолог ведомства Антонина Стародубова.
По ее словам, именно медленное снижение массы намного полезнее для здоровья. А таковому будет способствовать здоровое оптимальное питание и адекватная физическая нагрузка.
Ранее певица Лариса Долина рассказала, что несколько лет сидела на новомодной "кефирной" диете, которая оказалась неэффективной. Только специалисты смогли подобрать формулу идеального питания, тщательно изучив анализы.
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