Депздрав Москвы предостерегает от экстремальных диет

В Департаменте здравоохранения Москвы предостерегли россиян от несбалансированных диет, какими бы модными они не были.

"Не нужно голодать, не нужно резко ограничивать питание и следовать "модным" диетам — это вредно. Несбалансированные диеты могут, прежде всего, снизить иммунитет и устойчивость к заболеваниям", — сказала РИА "Новости" главный диетолог ведомства Антонина Стародубова.

По ее словам, именно медленное снижение массы намного полезнее для здоровья. А таковому будет способствовать здоровое оптимальное питание и адекватная физическая нагрузка.

Ранее певица Лариса Долина рассказала, что несколько лет сидела на новомодной "кефирной" диете, которая оказалась неэффективной. Только специалисты смогли подобрать формулу идеального питания, тщательно изучив анализы.