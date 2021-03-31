Стоматолог назвала продукты, которые разрушают эмаль зубов

Кисломолочные продукты плохо влияют на эмаль зубов. Также её разрушают свежевыжатые соки из яблок и цитрусовых и кислые продукты. Об этом в эфире "Радио 1" рассказала врач-стоматолог Луиза Автандилян.

"Если хотите пить свежевыжатые соки, делайте это не чаще двух раз в неделю. Лучше просто съесть яблоко — за счёт своей структуры оно очищает поверхность зубов и действует как щётка, если после еды у вас нет возможности почистить зубы", — пояснила она.

В список разрушающих зубную эмаль также вошли напитки Сoca-Сola и Fanta с высоким содержанием сахара.

Чтобы сохранить здоровье зубов необходимо соблюдать ряд правил, отмечает стоматолог. Это посещение зубного врача раз в полгода, правильное питание. Также важно уделять внимание своему здоровью и избавляться от хронических заболеваний.

"Надо также вылечить болезни желудочно-кишечного тракта, эндокринные заболевания — они тоже оказывает разрушительное действие на всю полость рта, в том числе и на зубную эмаль. Нужно употреблять в пищу продукты, которые содержат большое количество витаминов и микроэлементов. Это рыба, мясо, зелень, свежие овощи и фрукты. Всё это поможет защитить эмаль зубов", — сказала Автандилян.