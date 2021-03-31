В шведском парламенте поднят вопрос о возможно закупке вакцин от ковида у России и Китая. Соответствующий запрос в МИД страны направил депутат Матс Нордберг.
Как сообщает RT, он отметил все еще испытываемую нехватку вакцин от COVID-19 в стране. Нордберг предлагает войти в прямой контакт с Россией или Китаем после официального или экстренного одобрения используемых в этих странах вакцин.
Ранее свои соображения по закупке Европой российской вакцины "Спутник V" изложил журналист немецкой газеты Handelsblatt Матиас Брюггман в своей авторской колонке. В частности, он считает, что таковая закупка разрядила бы напряжённость в разладившихся отношениях России и Евросоюза.
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