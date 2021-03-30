Более трети россиян "за" вакцинные паспорта

Более трети россиян позитивно оценивают идею введения в ряде стран так называемых иммунных или вакцинных паспортов. Такой результат показал проведенный ВЦИОМ опрос.

При этом ничего не слышали о подобной практике 11%, чаще всего это молодежь 18-24 лет. По мнению информированных россиян, вакцинные паспорта нужны для борьбы с коронавирусом (12%), открытия границ (11%) и защиты граждан (10%). Менее популярные ответы таковы: учет и статистика количества привитых (8%), знание, что человек не заразен, и контроль над людьми (по 7% соответственно).

Позитивно относящиеся к вакцинным паспортам люди называли такие причины: свобода перемещения и безопасность (по 16%), а также уверенность в том, что у человека есть иммунитет (15%), и предотвращение дальнейшего распространения вируса (11%). Не верят в паспорта из-за их "бесполезности" (18%), ущемления прав и свобод для тех, у кого их нет (15%), неравенства или дискриминации (14%), а также из-за недоверия к вакцине (10%).

До этого сообщалось, что европейские сертификаты о привившихся от коронавируса будут распространены и на тех, кто использовал для этого российскую вакцину "Спутник V".