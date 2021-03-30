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"Спутник лайт" планируют вводить детям

Здоровье » Здоровье и профилактика

Новая вакцина от COVID-19 "Спутник лайт" в будущем может быть использована для вакцинации детей. Для этого необходимо провести клинические испытания. Об этом пишет URA.RU. В настоящее время средство предназначено для поддержания иммунитета переболевших коронавирусом, сообщил новостному сайту врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Спутник лайт" планируют вводить детям

"Им не нужно делать две инъекции. Достаточно одной. И для всех, у кого хронические заболевания", — отметил он.

Прививка должна защитить от повторного заражения и избавить от последствий заболевания, таких как нарушение сна, боли в мышцах, снижение работоспособности, пояснил Болибок.

Новая вакцина, по словам разработчика из центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, будет вводиться один раз.

"Это аденовирус 26 типа, куда встроен ген коронавируса, и он применяется однократно. Испытания препарата показали, что в отличие от "Спутника V" (около 90%), новый препарат дает защиту около 70%. "Спутник лайт" создан для удешевления и увеличения массового производства, а также упрощения процесса вакцинации. Кроме того, препарат даёт меньше побочных эффектов", — сообщили в центре.

"Спутник лайт" зарегистрирован Минздравом России в реестре лекарственных средств 29 марта.

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Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь
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