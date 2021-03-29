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Колебания заболеваемости ковидом не дойдут до осеннего пика

Здоровье

При наличии суточных колебаний заболеваемости коронавирусом ее рост вряд ли достигнет пиковых осенних показателей. Так считает замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Как она отметила в беседе с РИА "Новости", незначительные весенние подъемы характерны для сезонных инфекций, чего теоретически можно ожидать и от COVID-19.

На спад заболеваемости повлияла как профилактика, так и расширение вакцинации, а часть населения приобрела иммунитет к ковиду естественным путем. Но очень важно продолжать соблюдать все предосторожности, подчеркивает Пшеничная.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу RT заявила, что в России сейчас нет оснований для закрытия страны из-за коронавируса.

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Автор: Михаил Закурдаев
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