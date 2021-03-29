При наличии суточных колебаний заболеваемости коронавирусом ее рост вряд ли достигнет пиковых осенних показателей. Так считает замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Как она отметила в беседе с РИА "Новости", незначительные весенние подъемы характерны для сезонных инфекций, чего теоретически можно ожидать и от COVID-19.
На спад заболеваемости повлияла как профилактика, так и расширение вакцинации, а часть населения приобрела иммунитет к ковиду естественным путем. Но очень важно продолжать соблюдать все предосторожности, подчеркивает Пшеничная.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу RT заявила, что в России сейчас нет оснований для закрытия страны из-за коронавируса.
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