Роспотребнадзор зарегистрировал первый в Российской Федерации ПЦР-тест для диагностики малярии, сообщается на сайте федеральной службы.
"ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первый в Российской Федерации ПЦР-тест для диагностики малярии. Данный тест обладает высокой аналитической чувствительностью, позволяя выявлять инфекцию даже при низком уровне инфицирования, а также в инкубационном и начальном периодах заболевания", — говорится в сообщении.
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