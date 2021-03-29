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Роспотребнадзор сообщил о регистрации ПЦР-теста на малярию

Здоровье » Здравоохранение

Роспотребнадзор зарегистрировал первый в Российской Федерации ПЦР-тест для диагностики малярии, сообщается на сайте федеральной службы.

"ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первый в Российской Федерации ПЦР-тест для диагностики малярии. Данный тест обладает высокой аналитической чувствительностью, позволяя выявлять инфекцию даже при низком уровне инфицирования, а также в инкубационном и начальном периодах заболевания", — говорится в сообщении.

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Автор: Алексей Корнеев
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