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Необычные симптомы назвали признаком дефицита витамина В12

Здоровье » Здоровье и профилактика

Большую часть питательных веществ организм получает из пищи. Но иногда возникают проблемы с усвоением этих веществ. Это может привести к их дефициту.

Необычные симптомы назвали признаком дефицита витамина В12

Одно из важных для человека питательных веществ — витамин В12. Он является незаменимым, то есть не синтезируется в организме и поступает только с пищей животного происхождения. В растительной пище витамин В12 практически не содержится. При его дефиците у человека могут развиться анемия, полинейропатия и некоторые другие неврологические состояния и заболевания.

Симптомами, говорящими о возможном дефиците витамина В12, являются одышка, учащённое сердцебиение и лёгкое головокружение, особенно при физической нагрузке. Это связано с тем, что организму не хватает красных кровяных телец, и он не может получить достаточное количество кислорода для клеток тела.

"Вы можете чувствовать, что ваше сердце колотится, трепещет или бьётся нерегулярно, часто всего несколько секунд или минут. Вы также можете почувствовать эти ощущения в горле или шее", — описывает симптомы Express.

Однако, отмечают специалисты, эти симптомы могут быть вызваны разными причинами. Поэтому, если вы заметили их у себя, очень важно обратиться к врачу, чтобы выяснить, какая из этих причин — ваша.

Информация носит ознакомительный характер. Необходимо проконсультироваться с врачом/специалистом.

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Автор: Людмила Черткова
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