Минздрав в понедельник, 29 марта, зарегистрировал документы для рассмотрения вопроса о регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", следует из данных государственного реестра лекарственных средств. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Спутник Лайт Векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2". Дата регистрации входящего номера: 29.03.2021", - говорится в реестре.
Препарат входит в линейку "Спутник". Его, как и флагман "Спутник V", разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Сейчас идет третья фаза испытаний.
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