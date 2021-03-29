Вероятнее всего, коронавирус SARS-CoV-2 возник при передаче от летучих мышей человеку через другое животное, но рассматриваются и другие версии, передает "Ассошиэйтед Пресс".
Исследователи перечислили четыре версии возникновения коронавируса в порядке их вероятности. Больше всего данных, по их мнению, о передаче через второе животное. Прямую передачу от летучих мышей человеку они оценили как вероятный сценарий, распространение через пищевые продукты — маловероятный, а утечку из лаборатории — крайне маловероятный.
Ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, обнаружили у летучих мышей. Но, как утверждается в черновом варианте отчета, "эволюционное расстояние между вирусами, обнаруженными у летучих мышей, и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено".
Как сообщает агентство, результаты исследования "были в основном такими, как и ожидалось, и оставили многие вопросы без ответа". По его данным, команда экспертов предложила дальнейшие исследования во всех областях, кроме гипотезы лабораторной утечки.
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