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Как избавиться от мешков под глазами

Здоровье » Красота

Индийский врач-диетолог Пуджа Махиджа рассказала, как быстро избавиться от мешков под глазами, пишет The Indian Express.

По словам специалиста, сразу после пробуждения необходимо умыться прохладной водой.

Кроме того диетолог советует есть больше овощей и фруктов и пить два-три литра воды каждый день: это позволит организму не накапливать воду впрок.

Вместе с тем Махиджа рекомендовала сократить потребление чая, кофе, алкоголя и энергетиков, так как они увеличивают количество выводимой жидкости и способствуют появлению отеков.

Врач также призвала добавить петрушку в свой привычный рацион, поскольку та улучшает вывод токсинов из организма.

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Автор: Алексей Корнеев
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