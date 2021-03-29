Уролог Александр Говоров опроверг сообщения о распространении тяжёлой половой инфекции. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Никаких серьёзных научных данных, свидетельствующих об эпидемии <…> в России нет", — сказал он.
Информацию о вспышке передающихся половым путем заболеваний в стране он назвал "ерундой".
Ранее с подобным заявлением в эфире радиостанции "Говорит Москва" выступил уролог Евгений Греков. Он заявил, что в России отмечают рост случаев заражения бактерией микоплазма гениталиум, которая, по его словам, устойчива к антибиотикам.
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