Информацию об эпидемии половой инфекции в России опровергли

Уролог Александр Говоров опроверг сообщения о распространении тяжёлой половой инфекции. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Никаких серьёзных научных данных, свидетельствующих об эпидемии <…> в России нет", — сказал он.

Информацию о вспышке передающихся половым путем заболеваний в стране он назвал "ерундой".

Ранее с подобным заявлением в эфире радиостанции "Говорит Москва" выступил уролог Евгений Греков. Он заявил, что в России отмечают рост случаев заражения бактерией микоплазма гениталиум, которая, по его словам, устойчива к антибиотикам.